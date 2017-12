Toutes les heures, 1 an de loyer, à gagner sur Virgin Radio

Du 18 au 22 décembre, Camille Comba, l'animateur de la matinale de Virgin Radio, offrira à 7h20, 8h20 et 9h20 non pas "un mois de loyer" comme tous les jours, mais "un an de loyer". Et cela, tous les jours de la semaine. Ainsi, à la fin de celle-ci, ce sont quinze auditeurs de toute la France qui auront remporté "un an de loyer".