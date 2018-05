Tous les Français, ou presque, possèdent une radio

Pour la première fois, la réception par internet de la télévision rejoint la réception hertzienne terrestre avec 55% de taux de pénétration dans les foyers (4e trimestre 2017). Le téléviseur reste l’écran le plus répandu dans les foyers avec un taux d’équipement stable autour de 94%. Il est aujourd’hui courant d’associer le téléviseur à un ou plusieurs écrans alternatifs comme l’ordinateur (86% de foyers équipés), le smartphone (78% des 15 ans et plus) ou la tablette (48 % de foyers équipés). Enfin, le téléviseur connectable équipe plus de 65% des foyers, dont la quasi-totalité est connectée à internet. Le décodeur des fournisseurs d’accès à internet est le mode de connexion le plus répandu...L'étude complète est disponible ICI