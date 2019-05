"Tous en Scène" avec Radio France

La directrice-adjointe de la Maîtrise de Radio France, Marie-Noëlle Maerten, ainsi que des membres du Choeur et de l’Orchestre Philharmonique de Radio France ont accompagné les enseignants et les adolescents tout au long de l’année scolaire 2018-2019 dans la préparation d’un concert ambitieux, autour du grand compositeur français. Celui-ci se déroulera le vendredi 17 mai à 20h à l’Auditorium de Radio France, sous la direction de Julien Leroy (Premier Prix "Talent chef d’orchestre" 2014 distingué par l’Adami). Plus de 250 collégiens-chanteurs, soit dix chorales de collèges parisiens — Gauguin (9e), SaintPierre Fourier (12e), Tillion (12e), Giacometti (14e), Flaubert (13e), Saint-Exupéry (14e), La Fontaine (16e), Pierre de Ronsard (17e), Berlioz (18e), Matisse (20e) — ainsi qu’une quarantaine d’instrumentistes des lycées Racine et Brassens partageront la scène avec la Maîtrise et l’Orchestre Philharmonique de Radio France.