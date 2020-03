Totem en direct dans un buron sur l'Aubrac

C’est une institution sur le plateau de l’Aubrac depuis bientôt 35 ans. Chaque année, au mois de mars, ont lieu "Les traces du fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac". Cette randonnée gourmande, qui rassemble tous les ans plus de 2 000 participants, permet d’aller de buron en buron, à la découverte des paysages infinis du Plateau et de se régaler à chaque escale avec les produits du terroir.

La veille de l’événement, Totem a décidé de réaliser son émission "Totem Week-End Loisirs" dans l’un de ces burons. Ce samedi 7 mars de 10h à 12h30, Clément Cousin sera en direct du Buron de Cervel, sur la commune de Laguiole.





Autour de nombreux invités, il évoquera la vie dans les burons, l’épopée du Laguiole, l’histoire de la Coopérative Jeune Montagne qui fabrique l’Aligot de l’Aubrac et la Tome fraîche de l’Aubrac depuis 60 ans. Il recevra notamment Jean Louis Miquel, Maître Aligotier de l’Aubrac, qui parcourt la France entière pour réaliser des Aligots géants.