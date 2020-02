Totem en cuisine "comme chez mamie"

Depuis 1987, la fête des grands-mères a lieu partout en France le premier dimanche du mois de mars. Pour célébrer cet événement, ce vendredi 28 février de 9h à 11h , Totem a choisi de délocaliser son émission "Martin Bonheur" dans les cuisines de l’Auberge "Lou Bourdié" à Bach. Dans cet établissement qui est devenu une institution dans le Lot et au-delà, Monique Valette y pratique depuis des décennies la cuisine de sa grand-mère : "une cuisine réconfortante, mijotée et gourmande". Elle est de ces grandes cuisinières qui ne pèsent rien et ressentent la cuisine à l’oeil et au toucher. En compagnie de Julie devenue son double en cuisine, "Monique va au cours de cette émission raviver nos souvenirs culinaires d’enfance, avec son énergie et sa tchatche" précise la station.