Total Remote : Jeu des 1000 € : 62 ans de mobilité

"Restons bien accrochés aux territoires !"

"Le Jeu des 1000 € est une émission portable et transportable. C’est un concept nomade et adaptable à toutes les situations. On retient toujours les moments où ça n’a pas marché. Un jour, dans les Pyrénées, nous avons été bloqués par une tempête de neige. Ça a duré deux jours et nous n’avons pas pu enregistrer le lendemain, se souvient Nicolas Stoufflet. Un autre jour, on était dans le Sud, à Villeneuve… Mais il y a beaucoup de Villeneuve en France ! Bref, nous n’étions pas dans la bonne commune qui se trouvait à 1h30 de là. On est arrivés en sueur, mais à temps. Nous avons aussi pu enregistrer dans la rade de Toulon, avec des militaires, sur un bateau. À New York aussi, avec la communauté française, en lisière de Central Park. C’est un jeu que l’on peut faire absolument partout !" S’il a déjà fait voyager son émission sur l’île de La Réunion, Nicolas Stoufflet rêve encore de dépaysement. L’animateur rêve de se rendre en Martinique et en Guadeloupe. "J’aimerais beaucoup aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je serais ravi d’aller dans ce territoire un peu oublié de l’Atlantique Nord et où on écoute France Inter !"