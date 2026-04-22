Tintin revient avec "Le Trésor de Rackham le Rouge" sur France Culture"

"Le Trésor de Rackham le Rouge" est une coproduction associant France Culture, Tintinimaginatio et la Comédie-Française, avec la participation de l’Orchestre National de France.

Ce lancement s’accompagne de la mise en avant de 7 autres aventures cultes disponibles en podcast, parmi lesquelles "Le Secret de la Licorne", "Tintin au Tibet", "Les Cigares du Pharaon", "Le Lotus bleu", "Le Temple du Soleil", "Les 7 Boules de cristal" et "Les Bijoux de la Castafiore". Cette logique de catalogue renforce l’usage à la demande et l’engagement des auditeurs autour d’un univers narratif bien identifié. Eta vec ce nouveau déploiement, France Culture poursuit une stratégie centrée sur l’adaptation audio de grandes œuvres, en capitalisant sur une audience déjà établie à plus de 14 millions d’écoutes.