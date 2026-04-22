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Mercredi 22 Avril 2026 - 07:40

Tintin revient avec "Le Trésor de Rackham le Rouge" sur France Culture"


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Avec plus de 14 millions d’écoutes, la série "Les Aventures de Tintin" poursuit son déploiement sur France Culture avec "Le Trésor de Rackham le Rouge", disponible sur franceculture.fr et l’application Radio France. Cette nouvelle production s’inscrit dans une stratégie éditoriale mêlant fiction patrimoniale, podcast et valorisation des catalogues audio.


Tintin revient avec "Le Trésor de Rackham le Rouge" sur France Culture"

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La série "Les Aventures de Tintin", qui cumule plus de 14 millions d’écoutes, revient sur France Culture avec une nouvelle adaptation intitulée "Le Trésor de Rackham le Roug"e. Disponible dès aujourd’hui sur franceculture.fr et l’application Radio France, ce lancement confirme la place de la fiction patrimoniale dans l’offre audio digitale du service public.
Ce nouveau volet prend la forme d’une série en 4x30 min, adaptée par Katell Guillou et réalisée par Benjamin Abitan et Louise Loubrieu. La distribution repose sur la Troupe de la Comédie-Française, avec notamment Noam Morgensztern dans le rôle de Tintin, Marina Cappe pour Milou et Denis Podalydès pour le professeur Tournesol. La musique originale est signée Olivier Daviaud.


"Le Trésor de Rackham le Rouge" est une coproduction associant France Culture, Tintinimaginatio et la Comédie-Française, avec la participation de l’Orchestre National de France.
Ce lancement s’accompagne de la mise en avant de 7 autres aventures cultes disponibles en podcast, parmi lesquelles "Le Secret de la Licorne", "Tintin au Tibet", "Les Cigares du Pharaon", "Le Lotus bleu", "Le Temple du Soleil", "Les 7 Boules de cristal" et "Les Bijoux de la Castafiore". Cette logique de catalogue renforce l’usage à la demande et l’engagement des auditeurs autour d’un univers narratif bien identifié. Eta vec ce nouveau déploiement, France Culture poursuit une stratégie centrée sur l’adaptation audio de grandes œuvres, en capitalisant sur une audience déjà établie à plus de 14 millions d’écoutes.

Tags : fiction, France Culture, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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