Tieline lance un nouveau micrologiciel pour le codec ViA

"La nouvelle version très attendue du firmware ViA de Tieline va séduire les diffuseurs avec sa vaste liste de nouvelles fonctionnalités" a déclaré Doug Ferber, vice-président des ventes pour les États-Unis. "De nombreuses nouvelles fonctionnalités apporteront des améliorations significatives augmentent les options disponibles pour les diffusions à distance. Elles renforcent également la position du ViA en tant que codec à distance le plus polyvalent et le plus flexible du marché à l'heure actuelle".





Cette mise à jour gratuite offre également la possibilité de créer tous les types de connexion de programme à l'aide de l'écran tactile, donc, aucun PC n'est requis. Le streaming IP est encore amélioré avec la prise en charge de la configuration jusqu'à 3 flux redondants SmartStream PLUS par flux audio. Cela signifie que quatre flux audio simultanés peuvent être transmis à l'aide de différentes interfaces IP, ce qui réduit considérablement les risques de perte de paquets IP sur des réseaux comme Internet.