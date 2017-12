Thomas Sotto, Président du Jury des Assises 2018

Diplômé de l’IFP, Thomas Sotto débute sa carrière à RMC et participe au lancement de D8 et de BFMTV en 2005. Six ans plus tard, il rejoint M6 pour présenter le magazine d’information Capital. De 2013 à 2017, Thomas Sotto anime la matinale d’Europe 1, avant de rejoindre France Télévisions en septembre 2017. Il succède ainsi aux présidents de Jury des éditions précédentes : Anne-Claire Coudray, Laurent Joffrin, Guilaine Chenu et Françoise Joly, Patrick de Saint-Exupéry, Géraldine Muhlmann, Pierre Haski, Nicolas Demorand, Audrey Pulvar, Bruno Frappat et Edwy Plenel.