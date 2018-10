Thomas Legrand raconte l'histoire de la Ve République

Huit Présidents, huit conceptions de la Ve République. De de Gaulle à Macron, soixante années de paix et de relative stabilité, inédites dans l’histoire mouvementée de notre pays, sont ici racontées et expliquées sous la plume de Thomas Legrand et le crayon de François Warzala. "L’incroyable histoire de la Ve République" retrace les périples de notre Constitution, "à la fois déséquilibrée, imparfaite, tout en restant solide et résistante face aux événements". À la façon d’un reporter qui explorerait ces six décennies d’histoire politique, Thomas Legrand fait parler les fondateurs et les praticiens de ces institutions, pour en expliquer les rouages et les évolutions.

Journaliste politique français, Thomas Legrand est éditorialiste politique à France Inter depuis septembre 2008. Il a produit la série de podcasts natifs "À la hussarde" à l’origine de l’émission du même nom diffusée chaque samedi de l’été à 13h20 sur France Inter.

Une BD de 200 pages, distribué par Les Arènes, à paraître ce 10 octobre.