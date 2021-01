Tests Covid-19 et vaccination à Champagne FM

"Dans la mesure du possible, nous favorisons le télétravail, indique Thierry Steiner, directeur général, et naturellement, toutes les mesures barrières sont scrupuleusement respectées. Pour autant, il est de notre responsabilité citoyenne de contribuer à rassurer l'ensemble de l'équipe dans cette période anxiogène. Le fait d'organiser ces tests en entreprise sur le temps de travail facilite l'accès et dédramatise la démarche."

Pour chacune des deux opérations, une infirmière s'est déplacée sur place et les résultats ont été rendus à chacun en toute confidentialité. Celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient demander à bénéficier d'un test PCR.