Champagne FM ouvre sa saison avec le premier "Carrefour de Stars"

Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025 à 09:23 | modifié le Jeudi 28 Août 2025 à 09:23



La première radio régionale de Champagne-Ardenne ouvre sa saison avec un événement fédérateur : le premier "Carrefour de Stars", organisé ce vendredi 29 août sur la scène de la Foire de Châlons. Champagne FM réunira Marguerite, Luiza, Ridsa, Léman et Marine pour un concert gratuit, présenté par les animateurs de “La Famille”, Jess et Ruben.



La première radio régionale de Champagne-Ardenne donne rendez-vous à ses auditeurs ce vendredi sur la scène de la Foire de Châlons pour le premier "Carrefour de Stars" de la saison, un concert gratuit. Champagne FM réunira pour l’occasion un plateau d’artistes composé de Marguerite, Luiza, Ridsa, Léman et Marine. Les auditeurs pourront assister en live aux performances de ces talents et profiter des surprises préparées par Jess et Ruben, les animateurs de l’émission matinale "La Famille", qui assureront la présentation de cette soirée. "Le Carrefour de Stars, c’est "LE" rendez-vous musical de la rentrée, attendu chaque année par nos auditeurs" souligne Gérémie Larue, responsable d’antenne de Champagne FM. "Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle saison à la Foire de Châlons, avec une programmation qui plaira à toutes les générations".

Un jeu-concours permet aux auditeurs de gagner leurs places en envoyant le mot "STAR" par SMS au 7.20.18 (2 x 0,75 € + coût du SMS). Champagne FM, première radio régionale de Champagne-Ardenne et première radio musicale à Châlons-en-Champagne, Reims et Troyes, veut ainsi confirmer ainsi son ancrage local et son rôle fédérateur.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur