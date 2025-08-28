Champagne FM ouvre sa saison avec le premier "Carrefour de Stars"

La première radio régionale de Champagne-Ardenne donne rendez-vous à ses auditeurs ce vendredi sur la scène de la Foire de Châlons pour le premier "Carrefour de Stars" de la saison, un concert gratuit. Champagne FM réunira pour l’occasion un plateau d’artistes composé de Marguerite, Luiza, Ridsa, Léman et Marine. Les auditeurs pourront assister en live aux performances de ces talents et profiter des surprises préparées par Jess et Ruben, les animateurs de l’émission matinale "La Famille", qui assureront la présentation de cette soirée. "Le Carrefour de Stars, c’est "LE" rendez-vous musical de la rentrée, attendu chaque année par nos auditeurs" souligne Gérémie Larue, responsable d’antenne de Champagne FM. "Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle saison à la Foire de Châlons, avec une programmation qui plaira à toutes les générations".