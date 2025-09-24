La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 24 Septembre 2025 - 05:55

Champagne FM réserve un spectacle de cirque à ses auditeurs


Notez


Champagne FM organisera ce 24 septembre au Parc des expositions de Reims une soirée originale intitulée "Champagne FM fait son cirque". Cette représentation du Cirque Pinder, exclusivement réservée aux auditeurs de la station, réunira 1 600 personnes et marquera le passage du 500 000e spectateur du cirque à Reims.



Vous aimerez aussi

La station organise une représentation du Cirque Pinder réservée à 1 600 auditeurs de la première radio régionale de Champagne-Ardenne. Pendant deux heures, le public assistera à une succession de numéros : jongleurs, ventriloques, trapézistes, cerceaux aériens et clowns se succéderont sur scène. La soirée sera animée par Monsieur Loyal et présentée par les animateurs de Champagne FM. Elle prendra une dimension symbolique puisqu’elle correspondra à la présence du 500 000e  spectateur du Cirque Pinder à Reims. 
Cette opération veut illustrer le rôle de la radio dans son territoire, en valorisant sa capacité à rassembler les habitants. Les auditeurs pouvaient obtenir jusqu’à quatre places par famille, gratuitement, via le site champagnefm.com ou en écoutant la station.


Tags : Champagne FM, proximité, Rossel Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Septembre 2025 - 08:20 RCF Bordeaux mobilise ses mécènes pour amplifier sa présence en Gironde €

Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:50 Tendance Ouest organise son concert gratuit de rentrée au Havre

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication