Champagne FM réserve un spectacle de cirque à ses auditeurs

La station organise une représentation du Cirque Pinder réservée à 1 600 auditeurs de la première radio régionale de Champagne-Ardenne. Pendant deux heures, le public assistera à une succession de numéros : jongleurs, ventriloques, trapézistes, cerceaux aériens et clowns se succéderont sur scène. La soirée sera animée par Monsieur Loyal et présentée par les animateurs de Champagne FM. Elle prendra une dimension symbolique puisqu’elle correspondra à la présence du 500 000e spectateur du Cirque Pinder à Reims.

Cette opération veut illustrer le rôle de la radio dans son territoire, en valorisant sa capacité à rassembler les habitants. Les auditeurs pouvaient obtenir jusqu’à quatre places par famille, gratuitement, via le site champagnefm.com ou en écoutant la station.

