Tendance Ouest présente son nouveau podcast  "Écologie : les semeurs de graines"

Les semeurs de graines ? Ce sont ces hommes et ces femmes qui se sont retroussé les manches pour contribuer, à leur échelle, à la préservation de la planète. Le résultat, c’est un podcast, "Écologie : les semeurs de graines".Alix Cagnard s’est rendue aux quatre coins de la Normandie pour donner la parole à ces aventuriers de l’environnement et mettre en lumière leurs initiatives qui redonnent espoir. Cette série de podcasts est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Chaque mois, un nouvel épisode sera diffusé.