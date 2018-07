Tendance Ouest organise un "Tendance Live" à Cherbourg

Tendance Ouest prépare un grand concert gratuit à l'occasion de la Dhream Cup, le mercredi 25 juillet, à Cherbourg-en-Cotentin. La première radio indépendante de Normandie a dévoilé la programmation de cette nouvelle édition du Tendance Live avec le soutien du Casino de Cherbourg, de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et du département de la Manche.

La chanteuse Shy'm rejoint la programmation du Tendance Live. Sur scène, elle sera entourée de Matmatah, Vitaa, Augustin Galiana, Caruso, Lautner ou encore par The Parakit, Le trottoir d'en Face, Elephanz & Eugénie, Allen B et Barbara Pravi.

Dirigée par Jean-Baptiste Bancaud, Tendance Ouest diffuse ses programmes de Cherbourg à Dieppe, de Saint-Lô à Rouen ou encore de d'Avranches à Alençon grâce à un parc de plus de 25 fréquences.