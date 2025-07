Tendance Ouest embarque au cœur des Grandes Voiles﻿﻿

À l’occasion du retour des Grandes Voiles au Havre, du 4 au 7 juillet 2025, Tendance Ouest, radio régionale bien implantée en Normandie, renforce sa présence éditoriale sur le terrain. La rédaction s’installe dans le village des Grandes Voiles dès ce vendredi matin et propose chaque jour, de 12h à 13h, une émission spéciale en direct. L’objectif est de retransmettre l’ambiance de cette fête populaire, qui réunit plusieurs dizaines de voiliers, une parade des équipages et le départ de la Tall Ships Races. Pendant quatre jours, la radio donne à entendre les coulisses de l’événement, les réactions du public, les témoignages des équipages et les préparatifs des bateaux. Reportages, interviews et pastilles sonores composent ce dispositif immersif.