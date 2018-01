Téléchargez le catalogue officiel du Salon de la Radio

Ce catalogue, qui parait aujourd'hui, est en quelque sorte la "bible" du Salon de la Radio . Vous y trouverez l'ensemble du programme (les dates et les horaires des ateliers, des conférences et des materclass ainsi que les intervenants présents dans chacun des rendez-vous), nos invités, nos animations, nos différentes cérémonies et compétitions... Le déroulé, minute par minute, de ces trois journées annuelle consacrées à la Planète Radio. Vous y trouverez également un plan qui vous permettra de mieux vous orienter dans cette Grande de la Villette. Celui-ci facilitera votre déambulation pour rencontrer plus rapidement les exposants.Ce catalogue 2018 devrait être votre fidèle compagnon durant ces trois journées qui s'annoncent intenses. Sa parution précède de quelques heures celle d'un numéro spécial Salon de la Radio, de 36 pages, de La Lettre Pro de la Radio.Feuilletez et téléchargez le catalogue 2018 ICI Pensez également à rapidement télécharger votre badge d'accès gratuit ICI