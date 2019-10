Téléchargez le 115e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Des volcans au Mont Blanc : l'aura de la radio

Des volcans du Massif central aux neiges éternelles du mont Blanc en passant par les gorges de l’Ardèche, les monts du Forez et la vallée du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) englobe douze départements aux réalités très diverses. Une région de près de 8 millions d’habitants où 79,1% des 13 ans et plus écoutent la radio en moyenne 2h43 par jour. C’est le 3e taux d’écoute le plus bas de France.



Proximité : le crédo de RCF

Quatre ans après la révision complète de sa stratégie, de son territoire de marque et de son produit, le réseau RCF affiche de bons résultats. L’audience a grimpé conformément aux prévisions de croissance ; les radios locales ont toutes migré des studios analogiques aux outils numériques ; le virage du DAB+ est enclenché avec succès et désormais, une réflexion sur l’écoute délinéarisée est amorcée avec l’arrivée prochaine de podcasts natifs.



Radio Scoop drague les auditeurs digitaux

Radio Scoop est l’une des radios leaders en termes de numérique. Elle truste le marché du digital. Si on compare le stream Radio Scoop + les différentes webradios de Scoop, ce sont 25% d’auditeurs en plus sur la période du 1er semestre 2019 par rapport à il y a an. "Ici, le web parle de lui-même, moi, je n’ai plus de radio FM, je la consomme différemment", assure Arthur Aguilera. Preuve de ce changement progressif : plus de 166 383 personnes ont déjà installé l’application de Radio Scoop.



L'audience de la radio en Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle infographie exclusive de l'audience de la radio proposée par Médiamétrie. Part de marché par type de programme, taux de couverture de localisations d'écoute, audience cumulée de la radio par cible et contribution des support digitaux à l'écoute de la radio... Tout y est.