Targetspot nomme Alexandre Ouhadi, ex-cadre dirigeant de Procter & Gamble

" Je me sens extrêmement privilégié de rejoindre Targetspot, qui est sans conteste un pionnier mondial dans le domaine de l'audio digital. La radio numérique, les services de streaming audio, le podcast et le jeu vidéo ont connu une croissance exponentielle depuis l'irruption de la pandémie. Cette tendance est là pour durer. Pour les annonceurs, la révolution que nous vivons actuellement est similaire à celle que nous avons connue il y a 15 ans lors de l'apparition des plateformes numériques dans le domaine de la vidéo. Ma priorité est aussi une joie : aider les annonceurs et les agences, partout sur la planète, à embrasser pleinement l'audio digital, donc l'avenir" a déclaré Alexandre Ouhadi.