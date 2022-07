Targetspot entre sur le marché latino-américain

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) est l’un des plus grands propriétaires et exploitants de stations de radio aux États-Unis. Il possède et exploite des radios situées sur les principaux marchés hispaniques américains de New York, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco et Porto Rico, et diffusant les formats Tropical, Mexicain régional, Contemporain adulte espagnol, Top 40 et Urbain. Parmi d’autres sociétés numériques et de médias, SBS exploite également AIRE Radio Networks, une plateforme de radio nationale de plus de 290 stations affiliées atteignant 95 % de l’audience hispanique américaine.