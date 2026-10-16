TSFJAZZ dévoile les six premiers artistes de sa 23e Grande nuit du Jazz

Pour cette 23e édition de "You and The Night and The Music", TSFJAZZ annonce les six premiers noms d'une programmation qui réunira artistes régulièrement diffusés sur son antenne, découvertes et figures du jazz. Le trompettiste Ibrahim Maalouf et le pianiste Roberto Fonseca retrouveront le public de la Salle Pleyel, aux côtés d'Anaïs Rosso, chanteuse de blues découverte auprès de China. Le saxophoniste Simon Comte, Belge installé à New York et déjà remarqué par le magazine Downbeat et la scène du Village, participera également à cette soirée. Flore Benguigui, ancienne voix du groupe L'Impératrice pendant 10 ans, présentera son univers jazz avec Cherchez la femme, collectif de musiciennes dont elle est à l'origine. Invité d'honneur de cette édition, le pianiste Mario Canonge se produira en trio avec le batteur Arnaud Dolmen et le bassiste Michel Alibo.