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Vendredi 16 Octobre 2026 - 06:50

TSFJAZZ dévoile les six premiers artistes de sa 23e Grande nuit du Jazz


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TSFJAZZ organisera la 23e édition de sa Grande nuit du Jazz, "You and The Night and The Music", lundi 14 décembre 2026 à 20h, à la Salle Pleyel à Paris. La station vient de dévoiler les six premiers artistes de cette soirée consacrée aux musiciens qui ont marqué sa programmation au cours des 12 derniers mois. Ibrahim Maalouf, Roberto Fonseca et Mario Canonge figurent notamment à l'affiche.


TSFJAZZ dévoile les six premiers artistes de sa 23e Grande nuit du Jazz

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Pour cette 23e édition de "You and The Night and The Music", TSFJAZZ annonce les six premiers noms d'une programmation qui réunira artistes régulièrement diffusés sur son antenne, découvertes et figures du jazz. Le trompettiste Ibrahim Maalouf et le pianiste Roberto Fonseca retrouveront le public de la Salle Pleyel, aux côtés d'Anaïs Rosso, chanteuse de blues découverte auprès de China. Le saxophoniste Simon Comte, Belge installé à New York et déjà remarqué par le magazine Downbeat et la scène du Village, participera également à cette soirée. Flore Benguigui, ancienne voix du groupe L'Impératrice pendant 10 ans, présentera son univers jazz avec Cherchez la femme, collectif de musiciennes dont elle est à l'origine. Invité d'honneur de cette édition, le pianiste Mario Canonge se produira en trio avec le batteur Arnaud Dolmen et le bassiste Michel Alibo.

D'autres artistes doivent encore être annoncés. Ce rendez-vous annuel permettra à TSFJAZZ de prolonger sur scène sa programmation radiophonique et de réunir les musiciens qui ont accompagné ses auditeurs au fil de l'année.

Tags : concert, TSF Jazz, TSF JAZZ



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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