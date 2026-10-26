Zazie à l'affiche du prochain showcase exclusif de 100% Radio

Ce nouveau rendez-vous de 100% Radio se déroulera le mercredi 4 novembre à Interference, à Balma, près de Toulouse. La station, qui se présente comme la première radio régionale du sud de la France, accueillera Zazie pour un showcase "100% privé". La soirée comprendra une interview de l'artiste et une prestation musicale exclusive d'une heure, sous la conduite de Wilfried, animateur de la tranche 16h-20h sur 100% Radio. L'ouverture des portes est programmée à 17h30 et le début du showcase à 18h.

Pour cette opération, 100% Radio propose des invitations gratuites à ses auditeurs. Elles sont à gagner directement à l'antenne ou par inscription au formulaire disponible sur centpourcent.com, dans la rubrique "Événements".