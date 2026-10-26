Zazie à l'affiche du prochain showcase exclusif de 100% Radio

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Ce nouveau rendez-vous de 100% Radio se déroulera le mercredi 4 novembre à Interference, à Balma, près de Toulouse. La station, qui se présente comme la première radio régionale du sud de la France, accueillera Zazie pour un showcase "100% privé". La soirée comprendra une interview de l'artiste et une prestation musicale exclusive d'une heure, sous la conduite de Wilfried, animateur de la tranche 16h-20h sur 100% Radio. L'ouverture des portes est programmée à 17h30 et le début du showcase à 18h.
Pour cette opération, 100% Radio propose des invitations gratuites à ses auditeurs. Elles sont à gagner directement à l'antenne ou par inscription au formulaire disponible sur centpourcent.com, dans la rubrique "Événements".
Pour cette opération, 100% Radio propose des invitations gratuites à ses auditeurs. Elles sont à gagner directement à l'antenne ou par inscription au formulaire disponible sur centpourcent.com, dans la rubrique "Événements".
Ce showcase s'inscrit dans les activités de 100% Radio, dont la diffusion couvre 15 départements du sud de la France, entre l'Aquitaine, l'Occitanie et le Pays catalan. La station dispose de 40 fréquences FM et diffuse également ses programmes sur 6 allotissements DAB+.