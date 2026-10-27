Radio Classique prépare sept concerts de Noël à Paris et Bordeaux

À Bordeaux, Radio Classique proposera quatre représentations de son Grand Concert de Noël à l'Auditorium, le jeudi 17 décembre 2026 à 20h, le vendredi 18 décembre à 20h et le dimanche 20 décembre à 15h et 20h. L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine et le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux seront placés sous la direction de Joseph Swensen. Jean-Michel Dhuez assurera la présentation de ces concerts consacrés aux grands airs classiques et aux chants associés aux fêtes de fin d'année.

Avec ces rendez-vous organisés dans deux villes, Radio Classique prolonge son activité musicale au-delà de l'antenne, en associant ses présentateurs à des manifestations ouvertes au public. Les réservations pour les représentations parisiennes sont proposées sur le site du Théâtre des Champs-Élysées, tandis que les places pour Bordeaux sont disponibles sur celui de l'Opéra National de Bordeaux.