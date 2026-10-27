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Mardi 27 Octobre 2026 - 05:55

Radio Classique prépare sept concerts de Noël à Paris et Bordeaux


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Radio Classique reconduit son Grand Concert de Noël en décembre avec 7 représentations programmées à Paris et Bordeaux. Trois concerts se tiendront au Théâtre des Champs-Élysées et quatre à l'Auditorium de Bordeaux. La représentation parisienne du 13 décembre à 20h sera retransmise en direct sur l'antenne de la station, permettant aux auditeurs de suivre cet événement musical à distance.



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Le programme du Grand Concert de Noël de Radio Classique prévoit trois représentations au Théâtre des Champs-Élysées, le samedi 12 décembre à 20h et le dimanche 13 décembre à 15h et 20h. L'Orchestre Divertimento sera dirigé par Zahia Ziouani, avec le Chœur de l'Université PSL sous la direction de Johan Farjot et la violoniste soliste Eva Zavaro. David Abiker présentera ces concerts, dont le programme associera chants traditionnels de Noël et œuvres de John Rutter, Leroy Anderson, Oakley Haldeman, Bach, Brahms, Tchaïkovsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Stravinsky et Paul Dukas.
La représentation du dimanche 13 décembre à 20h sera retransmise en direct sur Radio Classique. Cette diffusion permettra à la station de proposer à ses auditeurs une programmation musicale événementielle au-delà du public présent dans la salle.

Quatre représentations à Bordeaux

À Bordeaux, Radio Classique proposera quatre représentations de son Grand Concert de Noël à l'Auditorium, le jeudi 17 décembre 2026 à 20h, le vendredi 18 décembre à 20h et le dimanche 20 décembre à 15h et 20h. L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine et le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux seront placés sous la direction de Joseph Swensen. Jean-Michel Dhuez assurera la présentation de ces concerts consacrés aux grands airs classiques et aux chants associés aux fêtes de fin d'année.
Avec ces rendez-vous organisés dans deux villes, Radio Classique prolonge son activité musicale au-delà de l'antenne, en associant ses présentateurs à des manifestations ouvertes au public. Les réservations pour les représentations parisiennes sont proposées sur le site du Théâtre des Champs-Élysées, tandis que les places pour Bordeaux sont disponibles sur celui de l'Opéra National de Bordeaux.

Tags : Bordeaux, concert, Noël, Paris, Radio Classique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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