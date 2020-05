TSF Jazz organise "Studio Grands Boulevards Festival"

"S’il n’est pas question pour l’instant de rouvrir les salles de concerts, il faut se rendre à l’évidence, les clubs nous manquent, ils manquent aussi au public, mais surtout les clubs manquent aux artistes qui se retrouvent privés de leur espace d’expression" souligne TSF Jazz. "Nous avons alors pensé faire venir le club à vous et proposer un espace aux artistes que nous aimons pour qu’ils puissent s’exprimer à nouveau". À partir du 1er Juin, du lundi au vendredi, la radio retransmettra des concerts chaque soir en direct depuis ses studios, et proposera, dès 20h, "un moment de qualité en compagnie de la crème de la scène française".

Une opération à suivre du 1er au 26 Juin, sur TSF Jazz et depuis l’application mobile pour l’audio, mais aussi en direct depuis les réseaux sociaux pour y ajouter l’image.