TRIBUNE : Faut-il un blackout pour se souvenir que la radio compte ?

Nous la tolérons comme un plan B quand tout va mal, au lieu d’en faire un réflexe quand tout va bien. Et c’est là tout le problème.

La radio ne peut pas se contenter d’être la grande oubliée des stratégies numériques, la laissée-pour-compte des budgets d’innovation, ou l’alibi sonore d’un système qui survalorise le visuel et l’éphémère. Elle doit se remettre en question, se réinventer, se reconnecter à son époque. Elle doit devenir un média de premier plan, capable de dialoguer avec les nouvelles générations, de réinvestir le champ de l’imaginaire, de proposer des expériences sonores inédites, même quand la lumière reste allumée et que la 5G fonctionne. Elle doit oser sortir de sa zone de confort, expérimenter de nouveaux formats, de nouveaux modes de diffusion, de nouvelles façons de raconter le monde.

Cela passe par une réflexion stratégique ambitieuse, qui ne se contente pas de suivre les tendances mais qui les anticipe, voire les crée. La radio doit se doter des moyens humains et financiers nécessaires pour innover, pour développer de nouveaux outils, de nouveaux contenus, de nouveaux usages. Elle doit investir dans la formation de ses équipes, encourager la créativité et la prise de risque, s'ouvrir à de nouveaux talents venus d'horizons divers. Mais cela passe aussi par un changement de mentalité. La radio doit retrouver la confiance en elle-même, la fierté d'être un média unique et précieux. Elle doit assumer son rôle essentiel dans la vie de millions de personnes, non pas comme un pis-aller en cas de crise, mais comme un choix conscient et enthousiasmant au quotidien.