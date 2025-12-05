Audio first : la BBC veut garder la main sur l’info qui s’écoute €

Les usages de l'information BBC et la perception du public. La télévision reste le principal canal hebdomadaire (43%), mais l’audience se diversifie vers le numérique (60% pour BBC Online) et la radio. La BBC est perçue comme une source fiable pour comprendre l’actualité, bien que les opinions sur son impartialité soient plus partagées. Source : Ofcom, BBC Performance Tracker 2024/25.
