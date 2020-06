TDF lance l'offre "Drive-In"

Cette offre comprend l'assistance technique et l'accompagnement aux démarches administratives. Elle comprend également l'installation de l’ensemble des équipements nécessaires à la diffusion, démontage à l’issue de la manifestation. Et, bien sûr, la couverture FM du site via une fréquence radio temporaire. TDF promet une organisation adaptée pour tous types d’événements où les organisateurs souhaitent une couverture FM : fête de la musique, concert, office religieux, loterie, festival...

L'entreprise annonce également l'accompagnement du client dans les démarches de demande d’autorisation auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel et promet une réactivité dans la construction du dossier et la mise en oeuvre;..