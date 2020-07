TDF : des travaux de maintenance sur la Tour Eiffel

Les interventions des techniciens de TDF vont nécessiter des interruptions de service dans la nuit du 3 au 4 août (de 0h30 à 5h30 pour les radios FM), dans la nuit du 5 au 6 août (de 0h30 à 5h pour les radios FM et de 1h à 5h30 pour la TNT) et dans la nuit du 6 au 7 août (de 0h30 à 5h30 pour les radios FM). Un certain nombre de programmes FM continuera à être diffusé, durant les travaux, grâce à des émetteurs de substitution qui prendront la diffusion en relais sur la même fréquence.

"Ces travaux estivaux permettent de garantir toute l’année, à 12 millions de Franciliens, une qualité optimale des programmes de radio FM et des chaînes de la TNT, diffusés 24/24 heures et 7/7 jours, à partir de la Tour Eiffel. Une trentaine de programmes de radios publiques, privées ou associatives, et près de quarante chaînes de la TNT (gratuites et payantes) sont ainsi diffusées par TDF depuis la Tour Eiffel" rappelle TDF.