TDF célèbre 50 ans de connectivité et lance son film officiel "Ceux qui nous lient"

Dans cette production, TDF fait le choix délibéré de mettre en lumière "ceux qui nous lient". On parle ici des femmes et des hommes de l’entreprise qui connectent depuis 50 ans, les Français et les territoires. Plus de vingt salariés de l’entreprise ont pris part à ce film, que ce soit en tant que figurants, portraits ou acteurs de leur quotidien professionnel. Près d’une semaine de tournage, à Marseille (13), aux Lilas (93), Montreuil (93) et Boulogne-Billancourt (92) a été nécessaire pour filmer les scènes, entrecoupées d’images d’archives issues de l’actualité ou du patrimoine historique de l’entreprise.

Héros de cette production, les collaborateurs ont découvert en avant-première le film le 9 janvier lors d’un événement interne retransmis en direct pour les 1 400 collaborateurs répartis dans la France entière, métropolitaine et ultra-marine.