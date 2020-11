Sybel s'associe à la lutte contre le harcèlement scolaire

À travers ces fictions audio, Sybel souhaite éveiller les consciences et rappeler le processus du harcèlement qui commence dès les plus anodines moqueries, les pressions pour appartenir à un groupe jusqu’aux menaces ou violences physiques. Mais dans le harcèlement, rien n’est anodin et aucun signe ne doivent être ignoré. Sybel s’associe donc à cette lutte en proposant 5 histoires audios exclusives et interprétées par des comédiens de talents en accès gratuit toute la journée du 5 novembre : "Change les règles", "La leçon", "Il était une fois... le harcèlement scolaire", "Chosen" et "Pas si différents".

En France, les chiffres liés au harcèlement scolaires restent élevés avec 2 176 signalements en 2019 et plus de 649 000 visites sur le site "Non au harcèlement".