Sybel lance "Chōsen" en coproduction avec Paradiso

"Chōsen" est le récit d’une jeunesse qui se cherche et repousse ses limites, parfois au péril de sa vie. Ce récit est ancré dans une réalité adolescente actuelle où le cadre scolaire est le lieu dédié aux nouvelles expériences. La prévention contre les jeux dangereux est depuis le début des années 2010 une priorité de l’Éducation Nationale. Selon l’APEAS, (Association de parents d'enfants accidentés par strangulation) et l’association SOS Benjamin, près d’un million de jeunes de 10 à 17 ans s’adonnent chaque année à des jeux dangereux (strangulation, coups, asphyxie).

"Chōsen" se présente comme une série originale de 9 épisodes de 9 minutes. Réalisée par David Fontao et Alexandre Widmer (César du meilleur son pour Mesrine), elle est écrite par Sarah Lasry et produit par Paradiso.