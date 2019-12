Sybel élue "Meilleure appli de l'année" 2019 par Google

Lancé en mai 2019 et dirigé par Virginie Maire, Sybel a déjà conquis les oreilles de plus de 750 000 utilisateurs actifs et fait régulièrement parti du Top 5 des apps de la catégorie "audio et musique" du Playstore de Google mais aussi de celui de la catégorie "divertissement" de l’app store d’Apple.

"L’offre de Sybel répond avant tout aux attentes et usages de ses auditeurs en proposant des créations originales diversifiées et innovantes pour tous. 6 mois après son lancement Sybel compte déjà plus de 20% de créations originales" explique l'entreprise.