Sybel annonce la sortie de sa nouvelle série documentaire originale

Et c’est depuis plus de 20 ans que Patricia Tourancheau, journaliste fait-diversière spécialiste des dossiers criminels et narratrice de cette nouvelle série audio, suit de l’intérieur cette chasse à l’homme. Une traque sans précédent du meurtrier que les enquêteurs appellent "Le Grêlé".

Ce surnom fait référence à sa peau granuleuse par endroits suite au portrait-robot établi sur la base de plusieurs témoignages. Ce documentaire retrace donc la recherche de cet homme, auteur de plusieurs meurtres, au mode opératoire aussi particulier qu’effrayant, en s’appuyant sur différents témoignages de membres de la famille des victimes, d’enquêteurs de la police judiciaire parisienne, d’avocates, de documents et d’archives.