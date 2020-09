Sybel Premium à 2€ par mois pour les abonnés SFR

Sybel, le leader français des séries et histoires audio d’un nouveau genre, propose déjà plus de 550 séries, fictions, documentaires ainsi que des histoires pour les enfants, sur son application incluant plus d’une centaine de créations originales proposant ainsi une offre premium riche et diversifiée à ses utilisateurs.

Dès maintenant, les abonnés SFR peuvent pendant une durée de 12 mois avoir accès à un prix avantageux de 2 €/mois, au lieu de 3/99 €, aux contenus exclusifs Sybel en illimité. À travers ce partenariat, Sybel veut continuer sa montée en puissance et élargir son audience, afin de confirmer sa place d’acteur référent de son secteur du livre audio nouvelle génération pour tous et dans tous les genres.