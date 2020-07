SwissRadioDay : les inscriptions sont ouvertes

Comme tous les ans, l'équipe du SwissRadioDay a préparé un programme passionnant, avec une foultitude d'intervenants et de thèmes d'actualité. Pour assister à cette journée, il est nécessaire de s'enregistrer dès maintenant sur le portail ZOON du partenaire de l'organisation. Et grâce au soutien de plusieurs fidèles parrains comme Swisscom Broadcast, SRG, VSP, RRR, Unikom, Digris, SUISA, Swissperform et IFPI, la participation est gratuite pour toutes les radios de Suisse et les partenaires du secteur.Le SRD20 sera lancé à le 27 août à 9h30. L'essentiel du programme est en ligne dès aujourd'hui sur radioday.ch en partenariat avec le Salon de la Radio et de l'Audio Digital.