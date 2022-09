Suivez le FIL jusqu'au 23 septembre à Nantes

Le Festival de l’info locale se positionne comme le rendez-vous professionnel des médias locaux. Tendances, innovations, retours d’expériences, partages de bonnes pratiques... Pendant trois jours, décideurs et acteurs de l’information de proximité en France et à l’étranger se retrouvent à Nantes. Une 4e édition à vivre en présentiel ou en ligne du jusqu'au 23 septembre 2022. Cette année, 400 participants et plus de 50 intervenants sont attendus.