Suisse : un soutien accordé à des projets d'archivage

Les émissions de radio et de télévision sont des composantes essentielles du patrimoine audiovisuel suisse. Tandis que la SSR archive elle-même ses propres productions et les rend accessibles au grand public sous une forme appropriée, l'OFCOM peut soutenir des projets d'archivage mis en place par des diffuseurs privés. L'office collabore avec Memoriav, l'Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.

L'OFCOM met à la disposition des intéressés un guide leur expliquant comment déposer une demande de soutien. Ce document donne des informations sur les bases juridiques, le processus concret, la répartition des rôles et les objectifs des projets d'archivage.