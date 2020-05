Suisse : près de 60 millions de Francs pour les médias

À travers ces deux ordonnances de nécessité, le Conseil fédéral met en œuvre, dans la mesure de ses possibilités, les motions au contenu identique 20.3145 et 20.3154 "Des médias indépendants et efficaces sont l'épine dorsale de notre démocratie" ainsi que 20.3146 et 20.3155 "Covid-19. Verser immédiatement les ressources de l'aide d'urgence aux radios et télévision privées de Suisse" de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national et du Conseil des États. Un soutien en faveur de Keystone-ATS et de l'aide indirecte à la presse au-delà des six mois prévus, comme le demande une motion, sera examiné en temps voulu.