Suisse : nouvelle redevance de radio-télévision dès 2019

La redevance de radio-télévision sera perçue auprès des ménages et des entreprises dès le 1er janvier 2019. La nouvelle redevance non liée à la possession d'un appareil remplacera l'actuelle redevance de réception qui disparaît fin 2018. La redevance de radio-télévision se monte à 365 francs par ménage et par année ; une entreprise réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 000 francs paie, suivant le chiffre d'affaires, entre 365 francs et 35 590 francs par année (lire également ICI ).