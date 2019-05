Suisse : les médias réflechissent à leur avenir

Dans un système démocratique et fédéraliste comme la Suisse, les médias sont centraux. Mais ils sont aussi sous pression : les recettes publicitaires baissent, les habitudes de consommation changent et l'importance de l'internet et des médias sociaux augmente. Dans ce contexte, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a réuni divers représentants de la branche des médias et des cantons pour un échange. Les discussions ont porté sur le service public à la radio et à la télévision ainsi que sur les mesures envisagées et envisageables pour soutenir les médias électroniques et la presse écrite. L'avant-projet de loi fédérale sur les médias électroniques a suscité de nombreuses réactions. Certaines parties réclament un soutien accru des pouvoirs publics à la presse écrite, d'autres réclament des solutions rapides. Les attentes sur la manière dont l'État devrait soutenir les médias suisses divergent.