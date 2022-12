Suisse : le groupe BNJ accueille un nouveau directeur

Le nouveau directeur n’est pas en terrain inconnu chez BNJ puisqu’il a travaillé comme pigiste à la rédaction de RJB (Radio Jura Bernois) entre 1997 et 2004, obtenant parallèlement un Master en lettres et journalisme. Évoluant depuis 16 ans au sein du Swatch Group, il occupe le poste de Vice-président marketing de Longines à Saint-Imier depuis 4 ans. Son parcours mêlant journalisme, relations publiques, marketing et management permettra à Matthieu Baumgartner d’appréhender les défis auxquels sont confrontés les médias régionaux actuellement. Il prendra ses fonction dès le 1er mars 2023.

Le groupe BNJ gère notamment les radios RJB, RTN, RFJ et GRRIF, la société de production audiovisuelle Image et Son ainsi que l’agence de communication Metacomm.