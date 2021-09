Suisse : lancement du dialogue sur les médias

Le dialogue sur les médias doit servir de plateforme aux représentants de la presse écrite, de la radio, de la télévision et des médias en ligne pour élaborer des solutions d'avenir face aux différents défis. L'objectif est de permettre à la branche suisse des médias de sortir renforcée de la numérisation. Le dialogue sur les médias devrait durer une année. L'association suisse des radios privées (VSP), l'Union Romande des Radios Régionales (RRR), l'Union des radios locales à but non lucratif (UNIKOM), l'association suisse des médias en ligne (VSOM), l'association suisse des médias régionaux (ASMR) ou encore la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR) vont y participer.