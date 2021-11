Suisse : la TV résiste face à ses concurrents numériques

Le rapport montre également que dans le groupe d’âge des 15 à 29 ans, YouTube atteint davantage de personnes que les offres des chaînes TV. Dans ce groupe d’âge, YouTube est donc l’offre d’images animées dont l’audience est la plus forte.

En poursuivant le développement de son système de mesure TV, Mediapulse a pour objectif général de fournir au marché suisse de la télévision une base de données indépendante, multiplateforme et comparable permettant de quantifier uniformément et en continu l’audience des chaînes TV et d’autres offres d’images animées. Les premiers résultats ont été publiés en avril et en juillet 2021, sous la forme de rapports trimestriels. À la différence des deux rapports trimestriels précédents, le rapport sur le troisième trimestre renseigne sur l’audience des différentes offres non plus uniquement sur la base des valeurs totales, mais également, pour la première fois, en ventilant les valeurs de pénétration selon les caractéristiques des groupes cibles que sont l’âge et le sexe.