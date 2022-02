Suisse : la Commission fédérale des médias au complet

Enfin, Colin Porlezza est Senior Assistant Professor of Digital Journalism à l'Università della Svizzera italiana. Il mène notamment des recherches sur l'utilisation et l'éthique de l'intelligence artificielle dans le journalisme et apporte le point de vue de la Suisse italophone.Le président de la COFEM, Otfried Jarren, s'était retiré à l'automne et a été remplacé par Anna Jobin . Andrea Masüger et Milena Folletti ont quitté la COFEM pour des raisons professionnelles après respectivement quatre ans et un an et demi. Le Conseil fédéral remercie les membres sortants pour les services rendus et leur grand engagement.