Suisse : l'OFCOM analyse les programmes des radios

En moyenne, les radios titulaires d’une concession de diffusion assortie d’un mandat de prestations réservent tout juste 17% de leur temps d’antenne à des contenus informatifs pendant les heures de grande audience. La diffusion d’informations varie un peu moins que la part de la musique, entre 25% pour Radio Central et Rhône FM et seulement 8% pour Energy Basel. Avec 19%, la part d’information est dans l’ensemble plus élevée en Suisse romande qu’en Suisse italienne (17%) et en Suisse alémanique (15%). Une tendance à l’homogénéisation se dessine toutefois par rapport à l’enquête précédente de 2018. La diffusion d’informations des concessionnaires de Suisse alémanique reste en effet relativement stable alors qu’elle a baissé en Suisse romande et augmenté dans le Tessin.