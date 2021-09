Suisse : des futures zones de desserte pour les radios locales

Depuis 2007, les diffuseurs qui ne doivent remplir aucun mandat de prestations n'ont pas besoin d'une concession pour diffuser des programmes de radio ou de télévision. Il leur suffit d'annoncer leurs programmes à l'OFCOM. A l'avenir, il n'y aura donc plus que deux catégories de diffuseurs: les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer et les diffuseurs titulaires d'une concession assortie d'un mandat de prestations et d'une quote-part de la redevance. Le Conseil fédéral entend renoncer aux concessions de radio assorties d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance, actuellement octroyées aux diffuseurs commerciaux.

Les zones de desserte qui supposaient jusqu'ici une ou plusieurs concessions de ce type sont dorénavant définies en tant que zone de desserte avec mandat de prestations et quote-part de la redevance. Il s'agit des zones Arc Lémanique (4 concessions), Berne (2), Soleure-Olten (1), Argovie (1), Bâle (2), Suisse centrale (3), Zurich (5) et Suisse orientale (2). Pour ces zones, le Conseil fédéral prévoit désormais une concession spécifique (voir fiche d'information). Comme pour la télévision régionale, le public disposera sur tout le territoire d'informations régionales, ce pour quoi les diffuseurs recevront une quote-part de la redevance de radio-télévision.



Les radios locales qui ne demanderont pas de concession ou qui n'en obtiendront pas pourront offrir leurs programmes en tant que fournisseurs soumis à l'obligation d'annoncer. A l'heure actuelle, 211 radios et 165 télévisions sont annoncées à l'OFCOM. Elles ne remplissent aucun mandat de service public, ne bénéficient donc d'aucun accès privilégié aux infrastructures de diffusion et ne reçoivent aucun financement public. Elles sont libres de choisir où elles entendent diffuser leur programme et de quelle manière.