Suisse : audience en hausse pour One FM

Une audience en hausse portée par le développement de nouveaux formats tels que le One FM Comedy Club qui, avec ses humoristes suisses de talent, connaît un franc succès. En réponse à cet engouement, un One FM Comedy Club Live se tiendra prochainement en version stand up, devant une centaine d’auditrices et d’auditeurs.

En parallèle, ce sont toutes les radios de Media One Group, dont fait partie One FM, qui ont vu leurs chiffres progresser. Radio Lac affiche une progression de 27.62% de ses auditeurs quotidiens. LFM conserve sa place de leader parmi les radios privées de Suisse romande.

Enfin, Rouge, bien qu’arrivée plus récemment dans le groupe, "s’intègre avec des projets ambitieux et des partenariats qui renforcent son ancrage local".