Suisse : Media One Group lance URBN en DAB+

Rap, Hip-Hop et R’n’B sont l’honneur sur cette nouvelle radio numérique. À destination d’un public jeune, la radio URBN propose une programmation qui met en avant la culture urbaine internationale, francophone et surtout romande. Avec ce format musical actuel, Media One Group (One FM, LFM, Radio Lac et Media One Contact) veut répondre à la demande des auditeurs, en particulier les plus jeunes, mais aussi à celle de l’industrie du disque ainsi qu’à la production locale très riche dans le domaine de la street music.URBN a la volonté de mettre en avant les talents suisses de la musique urbaine en diffusant une sélection d’artistes romands et en confiant ses voix antenne à de jeunes artistes de la région. Elle est disponible en DAB+ et sur urbnradio.ch