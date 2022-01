Suisse : LFM devance Couleur 3 et Option Musique

Le "6/9" avec Evan Kangni et Lauriane Gilliéron, qui animent la matinale, sont leaders dans leur créneau horaire. "Ils sont accompagnés tous les matins par l’imitateur Yann Lambiel qui "trafique l’info" en direct à 7h50 depuis plus de 5 ans et qui contribue grandement au succès de l’émission matinale. Les rediffusions de sa chronique durant la journée font également de belles audiences" rappelle la radio.

Valérie Ogier l’une des voix les plus connue des radios romandes qui anime la tranche de 9h à 13h ainsi que Sylvain Lavey qui officie de 16h à 19h permettent à LFM de préserver le lien de proximité avec ses auditeurs tout au long de la journée.