Sud Radio organise une journée spéciale climat retransmise en direct

Le mercredi 15 avril, Sud Radio organise à l’Arc de Seine à Boulogne-Billancourt une journée d’échanges dédiée aux enjeux d’adaptation face au changement climatique. L’événement repose sur une production radio en public, intégrée à un dispositif de diffusion. Il sera retransmis sur une webradio spécifique Sud Radio et en direct sur sudradio.fr, permettant un accès aux contenus à distance tout en conservant une logique de production éditoriale en conditions réelles.

La journée réunira responsables publics, experts et acteurs économiques autour de plusieurs tables rondes consacrées aux solutions concrètes face au réchauffement climatique. Les échanges porteront sur les transformations économiques, agricoles et industrielles nécessaires face à ces enjeux. Chaque table ronde sera animée par les équipes de Sud Radio, garantissant une cohérence éditoriale avec les formats de la station.