Sud Radio organise une journée spéciale climat retransmise en direct

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La journée réunira responsables publics, experts et acteurs économiques autour de plusieurs tables rondes consacrées aux solutions concrètes face au réchauffement climatique. Les échanges porteront sur les transformations économiques, agricoles et industrielles nécessaires face à ces enjeux. Chaque table ronde sera animée par les équipes de Sud Radio, garantissant une cohérence éditoriale avec les formats de la station.
Une ligne éditoriale orientée vers les usages et les solutions
Patrick Roger déclare : "À Sud Radio, nous avons choisi d’aborder le climat comme un sujet de société majeur, qui touche directement aux modes de vie du quotidien. Nous parlons rénovation, mobilité, agriculture, énergie, investissement, numérique, technologie… Nous mettons en avant les innovations et les pratiques qui rendent le développement durable acceptable et praticable pour tous".
Cette approche éditoriale met en avant des thématiques liées aux usages et aux transformations concrètes, en cohérence avec les attentes des auditeurs. Il ajoute : "Nos auditeurs, souvent ancrés dans la France des territoires, veulent des réponses adaptées à leur vie, loin des injonctions culpabilisantes. C’est ce dialogue-là que nous construisons avec eux".