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Jeudi 19 Mars 2026 - 11:40

Sud Radio organise une journée spéciale climat retransmise en direct


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Sud Radio organise le mercredi 15 avril à l’Arc de Seine à Boulogne-Billancourt une journée d’échanges consacrée à l’adaptation au changement climatique. L’événement, organisé en public, sera retransmis sur une webradio spécifique et en direct sur sudradio.fr, dans une logique de diffusion radio et audio digital.



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Le mercredi 15 avril, Sud Radio organise à l’Arc de Seine à Boulogne-Billancourt une journée d’échanges dédiée aux enjeux d’adaptation face au changement climatique. L’événement repose sur une production radio en public, intégrée à un dispositif de diffusion. Il sera retransmis sur une webradio spécifique Sud Radio et en direct sur sudradio.fr, permettant un accès aux contenus à distance tout en conservant une logique de production éditoriale en conditions réelles.
La journée réunira responsables publics, experts et acteurs économiques autour de plusieurs tables rondes consacrées aux solutions concrètes face au réchauffement climatique. Les échanges porteront sur les transformations économiques, agricoles et industrielles nécessaires face à ces enjeux. Chaque table ronde sera animée par les équipes de Sud Radio, garantissant une cohérence éditoriale avec les formats de la station.

L’événement s’inscrit dans le cadre du "Printemps de la Planète", une journée spéciale consacrée aux grandes mutations environnementales. Il sera animé par les équipes de Sud Radio et organisé en public. Parmi les invités d’honneur figurent Brice Lalonde, ancien ministre de l’Environnement, François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique, et Julien Denormandie, ancien ministre de l’Agriculture. Leur participation s’inscrit dans une logique de pluralité des interventions, adaptée aux formats radio de débat et d’échange.

Une ligne éditoriale orientée vers les usages et les solutions

Patrick Roger déclare : "À Sud Radio, nous avons choisi d’aborder le climat comme un sujet de société majeur, qui touche directement aux modes de vie du quotidien. Nous parlons rénovation, mobilité, agriculture, énergie, investissement, numérique, technologie… Nous mettons en avant les innovations et les pratiques qui rendent le développement durable acceptable et praticable pour tous".
Cette approche éditoriale met en avant des thématiques liées aux usages et aux transformations concrètes, en cohérence avec les attentes des auditeurs. Il ajoute : "Nos auditeurs, souvent ancrés dans la France des territoires, veulent des réponses adaptées à leur vie, loin des injonctions culpabilisantes. C’est ce dialogue-là que nous construisons avec eux".


Tags : écologie, Patrick Roger, RSE, Sud Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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